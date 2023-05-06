المشدد 7 سنوات للمتهم بضرب ابن زوجته والتسبب فى وفاته بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، سائقًا بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتعدي بالضرب على ابن زوجته الطفل والتسبب في وفاته حيث أفضى الضرب إلى موت الطفل المجني عليه بدائرة مركز كفر صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 2283 لسنة 2023 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 160 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمود م ع س، 35 سنة، سائق، مقيم بمركز أولاد صقر، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون شهر نوفمبر الماضي، بدائرة مركز كفر صقر، قد تعدى بالضرب على الطفل المجني عليه " نور م ح " 10 سنوات، وتسبب في وفاته.

جاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد تعدى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على الطفل المجني عليه وإحداث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته حال كون المتهم من متولي ملاحظته وتربيته، فيما أحرز المتهم خرطوم لأجل الاعتداء على الطفل دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحيازته.

وتبين من التحقيقات وأقوال والدة الطفل المجني عليه، أن زوجها المتهم كان قد أصر على اصطحاب طفلها المجني عليه لرحلة عمل على سيارة نقل ثقيل يقودها مدعيًا اتفاقه مع أحد أصدقائه من أصحاب ورش العمل المهنية لإلحاق الطفل بالعمل معه باعتباره من متولي ملاحظته كزوج أم للطفل، وأن المتهم قد سافر بالطفل بتاريخ 20 أكتوبر الماضي بمحاولة التواصل معه هاتفيا بعد السفر ظل هاتفه مغلقا إلى أن عاد بالطفل جثة هامدة بتاريخ 15 نوفمبر الماضي.

وأوضحت والدة الطفل المجني عليه، أن زوجها المتهم كان دائم التعدي الجسدي على الطفل وقبل السفر أصابه بجرح حرقي باستخدام ملعقة مُسخنة بباطن قدمه، فضلًا عن التعدي عليه باستخدام عصى وخرطوم، وأرجعت الوفاة لفعل المتهم وتعديه المتكرر على ابنها بالضرب، تم القبض على المتهم وإحالته للمحكمة بتهمة ضرب أفضى إلى الموت.