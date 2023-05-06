المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين وحشيش فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ح.م.م" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2022بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والحشيش بدائرة القسم وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وقطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.