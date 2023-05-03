السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم " ج.ع.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون الجندى.

تعود أحداث القضية إلى عام 20230بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو بدائرة المركز وترويجها على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة غ وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.