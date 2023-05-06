المشدد 3 سنوات لسيدة وعاطل بتهمة الاتجار فى الشابو المخدر بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهمة " ن.م.ا" ربة منزل و"ا.م.ع" عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة قسم ثان سوهاج بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار المتهمين فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة القسم وترويجها على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى الشابو، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.