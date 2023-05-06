المجمع الصناعي يفتح الآفاق أمام المستثمرين ويوفر فرص عمل بالمحلة.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

فتحت الدولة ذراعيها أمام أصحاب الصناعات والحرف والمستثمرين لفتح آفاق جديدة فى سوق العمل والتوسع فى مجال الصناعة، وتذليل أى عقبات قد تواجههم وفتح سوق العمل وخلق فرص عمل لعدد كبير من الأيدى العاملة.

وفتح المجمع الصناعى بالمحلة الكبرى أبوابه أمام المستثمرين وأصحاب صناعات الغزل والنسيج والملابس والصناعات التكميلية، من خلال توفير وحدات صناعية كاملة المرافق والخدمات، تكون جاهزة على وضع الماكينات والتشغيل.

لا صوت يعلو على صوت الماكينات، فهناك خلية نحل من العمالة فى الوحدات الصناعية، فالكل يعمل فى تخصصه ومنهم من يقتصر على تغطية السوق المحلى بلا تمتد للتصدير لعدد من الدول.

ومن بين النماذج الموجودة بالمجمع الصناعى، اشرف السامولى والذى استطاع الحصول على وحدات بالمجمع الصناعى فى 30 يوما بعدما تقدم لشراء كراسة الشروط وانهاء كافة الاجراءات، وقام بتجهيز الوحدات بالماكينات الخاصة بتصنيع الكوفرتات، وبدأت عجلة العمل فى الدوران قبل 6 اشهر وقام بتصدير منتجاته للسعودية.

يقول اشرف السامولى ل اليوم السابع انه علم بمشروع المجمع الصناعى الجديد بالمحلة عن طريق احد أصدقائه، وانها فرصه جيدة لبدء مشروعه فى تصنيع الكوفرتات.

وأضاف انه توجه لهيئة التنمية الصناعية بالمحلة وابدى رغبته فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمع الصناعى، وقام بمعاينة الوحدات الموجوده وانبهر بالمستوى الأكثر من رائع والخدمات المتوفرة من مياه وكهرباء ومرافق كاملة.

واشار انه تقدم فورا بطلب للحصول على وحدتين بالمجمع، واشترى كراسة الشروط واستطاع خلال شهر أن ينتهى من كافة الاوراق والموافقات واستلام وحدتيه، مؤكدا انه لم يكن يتوقع أن تتتهى الموافقات بهذه السرعة وان يبدأ فى مباشرة مهام عمله.

واوضح انه جهز الوحدتين الصناعيتين بماكينات لتصنيع الكوفرته بكل انواعها ومستوياتها، المحلى منها والمستورد، موضحا انه يغطى السوق المحلى وايضا يصدر منتجاته للمملكة العربية السعودية.

واشار أن هناك مميزات عديدة تقدمها الدولة للمستثمرين لخلق فرص للاستثمار وفتح افاق جديدة امام المستثمرين، فضلا عن المميزات المتوفرة فى المجمع الصناعى من تسهيلات فى الحصول على وحدات صناعية كاملة المرافق والخدمات الامنية لتأمين المجمع بالكامل.