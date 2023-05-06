الكويت: 61 مرشحاً تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الأمة 2023 حتى الآن

كتبت ـ إيمان حنا

تقدم 31 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة الكويتى 2023، بأوراق ترشحهم في اليوم الثاني من استقبال إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية للراغبين بالترشح لعضوية مجلس الأمة 2023. وفق"القبس".

وتوزع المتقدمون للترشيــح على الدوائر الانتخابيـة الخمس، فبلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولى 5 مرشحين، بينما بلغ في الدائرة الانتخابية الثانية 9 مرشحين، وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية الثالثة مرشح واحد، وفي الدائرة الانتخابية الرابعة بلغ عدد المرشحين 6 مرشحين، وفي الدائرة الانتخابية الخامسة بلغ عدد المرشحين 10 مرشحين.

وكان 30 مرشحاً ومرشحة قد تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الأول، أمس الجمعة ، من استقبال إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية للراغبين بالترشح لعضوية مجلس الأمة 2023.

وتوزع المتقدمون للترشيــح على الدوائر الانتخابيـة الخمس، فبلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولى، و3 مرشحين بينما بلغ في الدائرة الانتخابية الثانية 8 مرشحين من بينهم المرشحة منى محمد الكندري، وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية الثالثة 5 مرشحين، وفي الدائرة الانتخابية الرابعة بلغ عدد المرشحين 7 مرشحين وفي الدائرة الانتخابية الخامسة بلغ عدد المرشحين 7 مرشحين.