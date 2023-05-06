ووفقا لوسائل إعلام محلية اليوم، أعرب الرئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدي، عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا المنكوبين بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرا إلى أن بعثة حكومية ستتوجه لزيارة المنطقة المنكوبة من أجل دعم حكومة المقاطعة في إدارة هذه الكارثة وتقييم حجم الخسائر.



وأشارت حكومة إقليم "كيفو الجنوبي" إلى أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في "كاليهي" ارتفع إلى 176 شخصا ونحو 50 جريحا.



وأوضحت أنه بخلاف الخسائر البشرية التي سجلت وفاة 176 شخصا حتى الآن، تسببت الفيضانات في أضرار مادية جسيمة جارى تقييمها.



وأضافت أن الطريقين الوطنيين رقم 2 و3 توقفا عن العمل، كما جرفت مياه الفيضانات العديد من المنازل، وأطلق المجتمع المدني والسلطات المحلية نداء استغاثة لمساعدة المنكوبين فى هذه المنطقة.