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فى قرى حياة كريمة..

"القومى للبحوث" ينظم قافلة لتدريب المرأة المعيلة على المشروعات بأسوان

السبت، 06 مايو 2023 02:26 م
"القومى للبحوث" ينظم قافلة لتدريب المرأة المعيلة على المشروعات بأسوان القافلة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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نظم المركز القومى للبحوث "الوحدة الاقتصادية"، قافلة توعية المرأة بمحافظة أسوان، لتنفيذ مشروع توعية المرأة الريفية، والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها، من خلال التدريب على تنفيذ المشروعات الصغيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة اقتصادياً، لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجاً بقرى حياة كريمة.
 
كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة، بتقديم كافة التسهيلات أمام قافلة توعية المرأة والتي إنطلقت اليوم وتضم أساتذة وخبراء متخصصين في التوعية والتدريب على إقامة مشروعات تستهدف تحسين دخل المرأة وأسرتها.
 
وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن قوافل توعية وتشجيع المرأة الأسوانية على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يأتي ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة دخل الأسر من خلال التدريب على إختيار المشروعات المستهدفة والعمل على إستثمار المكتسبات التي شهدتها المحافظة ، وخاصة بعد طرح 308 وحدة وورشة حرفية مؤخراً لشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ، بجانب بدء تشغيل المجمع الصناعى الحرفى بقرية بلانة بمركز نصر النوبة والذى تم إنشاؤه بتكلفة ١١ مليون جنيه ، والمجمع الآخر بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو ضمن مشروعات حياة كريمة ، فيما قامت هيئة تنمية الصعيد بضخ إستثمارات ٣٥ مليون جنيه عبارة عن معدات وماكينات وآلات حرفية داخل 18 ورشة حرفية ، و2 معرض لتسويق المنتجات ، بهدف توفير المئات من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب.
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ، أن التنسيق مع المركز القومى للبحوث من أجل تنظيم قوافل التوعية للمرأة المعيلة بقرى حياة كريمة يستهدف تشجيعها على تنفيذ المشروعات والتعرف على كيفية إدارتها مع دعمها فنياً ومالياً من خلال برتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مؤكدة أن التدريب بواسطة المتخصصين بالوحدة الاقتصادية بالمركز القومى للبحوث سيشمل مجالات تنمية وإدارة المشروعات ، بجانب مشروعات الصناعات الغذائية والنسيج والطباعة والصبغة والملابس الجاهزة والتطريز والتريكو ، بالإضافة إلى تربية الدواجن والأرانب والماشية .
 
 

المركز القومى للبحوث

قافلة توعية

المراة المعيلة

حياة كريمة

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