الشرطة البريطانية تعلن اعتقال أشخاص رفعوا شعار "ليس ملكيا" لانتهاكهم السلام

كتبت رباب فتحى

أعلنت الشرطة البريطانية، أنها نفذت "عددًا من الاعتقالات"، بالتزامن مع تتويج الملك تشارلز اليوم السبت. وقالت سكوتلاند يارد في بيان نُشر على تويتر: هناك عملية كبيرة للشرطة جارية في وسط لندن، لقد قمنا بعدد من الاعتقالات في منطقة كارلتون هاوس تيراس، وقد تم احتجاز الأفراد للاشتباه في انتهاكهم السلام.

وأضافت الشرطة فى بيانها "في وقت سابق اليوم، اعتقلنا أربعة أشخاص واحتُجزوا للاشتباه في تآمرهم لإحداث إزعاج عام. "

وأوضحت: "وتم القبض على ثلاثة أشخاص آخرين في منطقة ويلينجتون آرتش. وقد احتُجزوا للاشتباه في حيازتهم أشياء لإحداث ضرر جنائي. سيكون هناك المزيد من التحديثات في وقت لاحق اليوم."

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن الاحتجاجات كانت غير سلمية.

وهناك مجموعة من اللافتات معروضة أثناء الاحتجاج في ميدان ترافالجار تحت شعار "ليس ملكي".

وتم القبض على رئيس الحركة الجمهورية الرائدة في المملكة المتحدة وخمسة منظمين آخرين للاحتجاج المناهض للملكية في حفل التتويج على طريق موكب الملك تشارلز الثالث.

كان جراهام سميث ، الرئيس التنفيذي لحركة "ريبابليك" أو الجمهورية ، يجمع المشروبات واللافتات للمتظاهرين في الموقع الرئيسي للاحتجاج في ميدان ترافالجار عندما احتجزته الشرطة في ستراند بوسط لندن.

وكانت المجموعة تسير خلف شاحنة مستأجرة مليئة بمئات اللافتات عندما أوقفتهم الشرطة. وكانت شرطة العاصمة قد غردت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها لن تتسامح مع أولئك الذين يسعون إلى "تقويض" اليوم.

قال هاري ستراتون ، مدير فى الحركة ، الذي وصل مع احتجاز سميث والآخرين: "كانوا يجمعون اللافتات ويحضرونها عندما أوقفتهم الشرطة. "