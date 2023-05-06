السجن المشدد 15 سنة لمتهم بتهديد شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ح.ص.ع" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ا.ع.ا" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة به، وإفشاء أمور مخدشة للشرف، بنشر صور خاصة وتهديده بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تقدم المجنى عليه ببلاغ ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديده بنشر صور ورسائل خاصة وافشاء أمور مخدشة للشرف خاصة به بأسرته بسبب خلافات بينهما ،وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة اقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.