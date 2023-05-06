اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص دواجن نافقة بالشرقية

السبت، 06 مايو 2023 07:46 م
الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص دواجن نافقة بالشرقية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن شكوى ( لأحد المواطنين – مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية ) من قيام شخصين بإدارة مجزر للدواجن "غير مُرخص" كائن بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية وإتجارهما فى الدواجن النافقة وبيعها للمُستهلكين.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المختصة استهدفت خلالها المجزر المُشار إليه حيث أسفرت نتائجها عن ضبط (4350 طن دواجن كاملة مجمدة - 450 كيلو جرام "مقطعات دواجن أوراك مجمدة") بدون بيانات ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى الخواص الطبيعية، كما لم يتم العثور على دواجن نافقة بالمجزر، كما تبين أن المجزر غير مرخص وغير مطابق للاشتراطات الصحية والتخزينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الأجهزة الأمنية

دواجن نافقة

مقطع فيديو

مواقع التواصل

أمن الشرقية



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