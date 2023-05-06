اليوم السابع
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التموين تطرح خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة 25% بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 06 مايو 2023 12:00 م
التموين تطرح خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة 25% بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بجميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وكذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطى استراتيجى من كافة السلع الغذائية. 

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح زيت الطعام حاليا بسعر 30 جنيها للعبوة زنة 800 جرام على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى. 

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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