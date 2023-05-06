الإمارات ترسل أول طائرة إمدادات طبية عاجلة إلى السودان

وكالات

أرسلت الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الجمعة 30 طنا من الإمدادات الطبية العاجلة إلى السودان.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن طائرة محملة بإمدادات ومستلزمات طبية لعلاج الإصابات وجراحات الطوارئ والعقاقير الأساسية، وصلت إلى مطار بورتسودان.

وتعد الشحنة التي تقدر قيمتها بـ 444000 دولار أمريكي الأولى التي تسلمها منظمة الصحة العالمية جوا إلى السودان منذ اندلاع الصراع.

وقامت المنظمة بتوزيع الإمدادات على المرافق الصحية التي نفدت منها المستلزمات الطبية بعد أيام من اندلاع الصراع بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من الجرحى.

ويأتي إرسال الطائرة في إطار جهود الإغاثة المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الشعب السوداني، ويعكس عمق علاقاتها مع السودان لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها.

كما أن هذه الإغاثة هي امتداد لرؤية دولة الإمارات الإنسانية وانعكاس لعلاقاتها مع الدول الأخرى المبنية على أواصر الأخوة الإنسانية والالتزام بمساعدة الآخرين أثناء الأزمات وحالات الطوارئ.

جدير بالذكر أن المساعدات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية عبر دولة الإمارات بلغت حوالي 55% من جملة الإمدادات الطبية التي تم توفيرها للسودان من الخارج خلال عام 2022، وهو ما يعكس مكانة الإمارات كمركز رئيسي للاستجابة والدعم الإنساني على مستوى العالم.