الإدارية العليا تخفف عقوبة الفصل من العمل لطبيب بشرى بسبب عملية ولادة

كتب أحمد عبد الهادي

قضت المحكمة الإدارية العليا، بتخفيف عقوبة الفصل من الخدمة لطبيب بكفر الشيخ، إلى تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين، وذلك على خلفية اتهامه بإجراء عملية ولادة دون التأكد من مدى صلاحية المكان لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

وأقام الطبيب طعنه على قرار فصلة من الخدمة، لتصدر المحكمة حكمها بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين، وقالت المحكمة في حيثياتها، أن التهمة المنسوبة للطاعن والمتمثلة في قيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية بمركز الصفا التخصصي دون التأكد من صلاحية المكان لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

وأضافت المحكمة، أن الحكم المطعون فيه قد غالى في العقوبة المتضمنة عزله، لاسيما وأن الأوراق والتحقيقات خلت من ثبوت ارتكاب الطاعن لأية أخطاء طبية في قيامه بإجراء العملية القيصرية للسيدة، التي أودت بحياتها جراء النزيف الذي تعرضت له عقب إجراء تلك العملية.

الأمر الذين يتعين معه رده إلى الحد الذي يتناسب مع المخالفة التي اقترفها وهو ما تملكه محكمة الطعن في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى ويغدو الجزاء المقضي به بفصل الطاعن من الخدمة قد شابه الغلو ويتعين القضاء بتعديله بما يتناسب حقاً وصدقاً مع ما ثبت في حقه من مخالفة.