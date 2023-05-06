اعترافات خادمة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة فى منطقة النزهة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت سيدة تم القبض عليها، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات من شقة في النزهة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنها تعمل لدى مالكة الشقة كخادمة، واستغلت عملها في الشقة، ومعرفتها بمكان احتفاظ السيدة بمشغولاتها الذهبية، واستولت عليها، كما استولت على متعلقات أخرى من الشقة.

وأرشدت المتهمة عن المسروقات، وتم ضبطها، وبعرضها على المجني عليها تعرفت عليها، ووجهت اتهاما للخادمة بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وإحالتها إلى النيابة التي أمرت بحجزها على ذمة التحريات، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد اكتشاف مالكة شقة في النزهة، سرقة مشغولاتها الذهبية، ومتعلقات أخرى.

بإجراء التحريات تبين أن سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بمدينة نصر، وراء ارتكاب السرقة، وبضبطها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، وأرشدت عن المسروقات، فتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.