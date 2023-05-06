اضطراب الشخصية الحدية.. اضطراب شديد فى المشاعر من الهجر والخوف من الوحدة

كتبت نهير عبد النبى

في أبسط مستوياته، اضطراب الشخصية الحدية هو اضطراب يتسبب في إصابة الشخص بضعف في الهوية الذاتية وفي تنظيم عواطفه، وقد ينتقل الناس من عاطفة شديدة إلى أخرى، ويشعرون بالحب الشديد يتبعها الشعور بالغضب غير العقلاني بمجرد أن يثير حدث ما مشاعر قوية، يصعب على الشخص العودة إلى حالة ذهنية أكثر هدوءًا، ويمكن أن تستمر هذه التقلبات المزاجية لساعات أو أيام.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth يمكن أن تؤدي هذه الاستجابات العاطفية الشديدة إلى مشاكل في العلاقات الشخصية وقضايا احترام الذات والأفعال المتهورة، وقد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية من الخوف من الهجر ويجدون صعوبة في أن يكونوا بمفردهم ، لكن تصرفاتهم وردود أفعالهم يمكن أن تدفع الناس بعيدًا.

ما هي علامات وأعراض اضطراب الشخصية الحدية وكيف يتم تشخيصه؟ يتسبب اضطراب الشخصية الحدية في شعور الناس بمشاعر شديدة ، مما قد يجعلهم يشعرون بعدم الأمان ويجعلهم يتصرفون بطريقة غير عقلانية، و غالبًا ما يظهر هذا السلوك في علاقاتهم: يمكن اعتبار شخص ما في يوم من الأيام صديقًا مقربًا وعدوًا في اليوم التالي.

-خوف شديد وغير عقلاني في كثير من الأحيان من الهجر والجهود الشديدة لتجنب التعرض له

-علاقات مكثفة وغير مستقرة (الانتقال من شخص محب للغاية إلى احتقارهم تمامًا)

-صورة سلبية عن الذات (التفكير في أنها سيئة أو لا قيمة لها) وإحساس غير مستقر بالذات

-السلوك الخطير أو الاندفاعي

-إيذاء النفس من خلال الإصابة (مثل الجرح) أو محاولات الانتحار

-تقلبات مزاجية حادة يمكن أن تستمر لبضع ساعات أو بضعة أيام

-تواجه مشاكل في السيطرة على الغضب والانفجارات

-مشاعر مزمنة بالفراغ

-الشعور بالانفصال عن الأفكار أو المشاعر

-المعاناة من جنون العظمة أو فقدان الواقع الناجم عن التوتر

-وجود نقص في الاتجاه (الأهداف المتغيرة باستمرار)

هل اضطراب الشخصية الحدية وراثي؟

على الرغم من عدم وجود عامل خطر واحد يؤدي إلى الإصابة باضطراب الشخصية الحدية ، إلا أن إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض العقلي بوضوح يمكن أن يعرضك لخطر متزايد. وفقًا للتحالف الوطني للأمراض العقلية (NAMI) ، فإن وجود قريب من الدرجة الأولى مصاب باضطراب الشخصية الحدية قد يعرضك لخطر متزايد يزيد عن خمسة أضعاف.

وتظهر الأبحاث أن نفس المخاطر المتزايدة يمكن رؤيتها بين الأشخاص الذين لديهم أفراد من العائلة يعانون من اضطرابات شخصية أخرى.

ولكن بمعنى ما ، يمكن أن تؤثر الأمور العائلية على مخاطر الإصابة باضطراب الشخصية الحدية بما يتجاوز علم الوراثة - فهناك البيئة أثناء تربيتك التي يمكن أن تلعب دورًا أيضًا. على سبيل المثال ، يرتبط الإساءة والإهمال باضطراب الشخصية الحدية.

وبالمثل ، فإن النشأة في منزل مع أحد الوالدين مصاب باضطراب الشخصية الحدية قد يخلق بيئة فوضوية تزيد من خطر الإصابة باضطراب الشخصية الحدية بالإضافة إلى المخاطر الجينية التي قد تشكلها.

تعرف على المزيد حول كيف يمكن للوراثة أن تلعب دورًا في مخاطر الإصابة باضطراب الشخصية الحدية