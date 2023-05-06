اليوم السابع
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احتجاج كييف على حظر العلم الأوكرانى فى برلين يغضب الألمان

السبت، 06 مايو 2023 05:00 ص
احتجاج كييف على حظر العلم الأوكرانى فى برلين يغضب الألمان علم أوكرانيا
وكالات

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انتقد مستخدمو "تويتر" في ألمانيا نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، على تنديده بحظر ألمانيا رفع العلم الأوكراني يومي 8 و9 مايو في برلين، تزامنا مع احتفال روسيا بعيد النصر.

وعلق  ميلنيك على قرار شرطة برلين حظر العلم الأوكراني مرة أخرى يومي 8 و9 مايو واتهمهم بـ"الجنون" كما وصف هذا القرار بأنه ضربة موجعة لجميع الأوكرانيين، مما أثار غضب مستخدمي "تويتر" في ألمانيا، حيث كتب أحدهم أن "القرار صحيح، لا داعي لتمجيد أحد.. لماذا تتدخلون في سيادة بلدنا؟".

وأضاف آخر: "هذا صحيح تماما... لا يحق لأوكرانيا استخدام هذا اليوم لمصلحتها الخاصة".

وقال أحدهم: "هل تريد منا تزيين برلين بعشرات الآلاف من الأعلام الأوكرانية؟".

وأضاف آخر: "أود أن أشكر شرطة برلين على هذا القرار الرائع".

وكتب معلق آخر: "السيد ميلنيك، ليس لديك الحق في إدانة القرارات السياسية في ألمانيا أو حتى إدانة وإهانة السلطة التنفيذية بشكل علني بشخص الشرطة الألمانية... أنت وجماعتك الخاصة مسؤولون عن الأزمة التي تحدث في أوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أن سلطات برلين حظرت للعام الثاني على التوالي رفع الأعلام السوفيتية والروسية والأوكرانية يومي الـ8 والـ9 من مايو الجاري، تزامنا مع احتفال روسيا بعيد النصر في الحرب العالمية الثانية.


برلين

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روسيا

اوكرانيا

عيد النصر الروسى

أندريه ميلنيك

حرب روسيا واوكرانيا



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