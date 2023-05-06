إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم بين نصف نقل محملة بالطوب الحجرى، وميكروباصين، بالطريق الدائرى، بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارتين ميكروباص "أجرة"، بسيارة نصف نقل محملة بالطوب بالطريق الدائرى.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم 5429 ن ب ر، نصف نقل، بالسيارة رقم 5726 ن ب ر، ميكروباص، والسيارة رقم 8673 ن ا د، ميكروباص، بسبب السرعة، بالطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف، مما أدي إلى إصابة 3 أشخاص وهم: سميرة عبد الكريم محمد 45 عاما، ربة منزل، رؤيات عبد الرحيم محمد 55 عاما، ربة منزل، تقيمان بقرية نزلة الفلاحين في مركز المنيا، وحمزه عبد الرحيم عبد الباسط 16 عاما، طالب، مقيم بمركز أبوقرقاص، وتحرر محضرا بالواقعة، وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.