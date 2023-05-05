إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة بعمود إنارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على الطريق الصحراوي الشرقي، إثر انفجار الإطار الخلفي، بالقرب من مركز ملوي بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 3578 ي ع ا، ميكروباص، بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي شمال كمين البرشا أمام مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة 6 أشخاص في الحادث هم: أيمن فراج ثابت 22 عاما، جمال علي ثابت 32 عاما، وشقيقيه محسن 24 عاما، أحمد 29 عاما، ياسر عامر محمود 45 عاما، وشقيقه محمد 46 عاما، وجميعهم من محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وأرتجاج، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل فريق من قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لرفع عامود الإنارة من الطريق وإصلاحه.