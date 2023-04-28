اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 02:20 م
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أمن الغربية يضبط المتهم بقتل زوجته بعد 48 ساعة من حفل زفافهما

الجمعة، 28 أبريل 2023 02:06 م
أمن الغربية يضبط المتهم بقتل زوجته بعد 48 ساعة من حفل زفافهما كلابشات - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على المتهم بقتل زوجته بعد مرور 48 ساعة من حفل زفافهما بقرية نفيا مركز طنطا بسبب خلافات أسرية.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بمقتل عروس داخل شقتها بقرية نفيا مركز طنطا، انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين مقتل عروسه تدعي" ا.ا" على يد زوجها بعد مرور 48 ساعة على زفافهما، حيث سدد لها المتهم عدة طعنات اودت بحياتها داخل غرفة النوم، بسبب خلافات أسرية، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 

 



 

 


محافظة الغربية

عروس طنطا

اخبار الحوادث

حفل زفاف

حادث



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