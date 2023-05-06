إزالة 23 حالة تعد بمركز التل الكبير بالإسماعيلية ضمن أولى مراحل الموجة الـ21

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم السبت، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة 14حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الأوقاف بمساحة 4566متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.

كما تم إزالة 6 حالات تعدٍّ بالبناء على مساحة 1498 متر مربع بولاية الزراعة عبارة عن أسواء ومباني غير مكتملة البناء، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدٍّ بمساحة 32 متر مربع بولاية المحافظة عبارة عن سلالم وبروزات في الطريق العام.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يأتى ذلك تنفيذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق الموجة ال21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.