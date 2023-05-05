السيطرة على حريق بمخلفات زراعية فى القصاصين بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد اندلاع حريق في مخلفات زراعية متراكمة بقرية ام عزام التابعة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات إسعاف، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.