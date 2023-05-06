إزالة هنجر وبناء مخالف فى المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزه أول، استهدفت طريق جميلة أبو حريد قبل شارع البرماوي السيوف شماعه والتحفظ والمعاينة، تبين وجود هنجر مخالف، تم إزالته والتحفظ على ألواح صاج وجيبس بورد.

كما توجهت الحملة الثانية إلى إزالة وإيقاف أعمال والتحفظ على 3 كويك وعدد مرزبة، وماتور ونش وذلك لوجود أعمال تكسير مخالفة بشارع 18رقم 52 سيدي بشر بحري، جاء ذلك وحده الازاله الفوريه بقياده الاستاذ عادل أحمد والساده مهندسي التنظيم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وعلي صعيد آخر، شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المنشآت والصيدليات،وأسفرت عن تحرير 17 محضر وتوجيه 11 إنذار، وإعدام 20 كيلو طيور ومنتجات لحوم متغيرة الخواص ، وتحصيل مبلغ 18 ألف جنيه، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد المخالفين .

وقادت الحملة عزة سعد رئيس حي وسط، رافقها المحاسب عماد الحوشي سكرتير عام الحي والإدارات والجهات المعنية حملة مكبرة للمرور على الأسواق لضبط الأسعار وجابت الحملة أسواق: شيديا، الأندلس، عرفان، الشاشي، السيدة فاطمة، الناصر محمد، الميرغني، وشارع عمر لطفي، والاسكندر الاكبر.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 7 محاضر أغذية بمعرفة مكتب الأغذية بوسط الطبية، وإعدام 20 كجم لحوم متغيرة الخواص بمشاركة قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وتحرير محضر + 6 إنذارات بمعرفة مكتب شؤون البيئة بحي وسط لمخالفة قانون البيئة.



إزالة بناء هنجر مخالف في المنتزة بالإسكندرية



إزالة هنجر مخالف في المنتزة اول بالاسكندرية



حملة لإزالة بناء مخالف في المنتزة بالإسكندرية



