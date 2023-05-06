أول جراحة بالمخ فى العالم داخل رحم الأم لطفل مصاب باضطراب وراثي قاتل

كتبت أمل علام

أجرى الأطباء أول جراحة دماغية في العالم لطفل مصاب باضطراب وراثي مميت بينما لا يزال داخل رحم أمه، وعالج الجراحون عيبًا خلقيًا نادرًا قد يكون مميتًا لطفل أثناء وجوده في الرحم، ويقول الخبراء إنها أول عملية جراحية في الدماغ يتم إجراؤها على طفل لم يولد بعد، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أنقذ الأطباء الجنين من موت محقق بعد إجراء أول جراحة من نوعها في الدماغ عندما كان الطفل لا يزال في الرحم، أجرى فريق من 10 أطباء في مستشفى بوسطن للأطفال ومستشفى ماساتشوستس العام الإجراء الدقيق بالولايات المتحدة، والذي تضمن قطع الرحم وجمجمة الطفل ثم إجراء العملية على الدماغ النامي.

وتم تشخيص إصابة الطفل بوريد تشوه جالينوس، الأطفال الذين يولدون بهذه الحالة لديهم فرصة 30% للوفاة قبل سن 11 عامًا.

وتحدث الحالة التي تصيب طفلًا واحدًا من بين كل 60.000 طفل - عندما تصب الشرايين الدم في الدماغ مباشرة إلى الأوردة بدلاً من الشعيرات الدموية، هذا يغمر القلب بالدم ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.

العملية، التي أجراها الأطباء في بوسطن، تم إجراؤها عن طريق فتح بطن المرأة الحامل واستخدام الموجات فوق الصوتية لتحديد الشريان وتوجيه الجراحة، حيث أنجبت المرأة بعد ذلك بيومين طفلًا سليمًا، وولد دون عيوب خلقية، يعمل الباحثون مع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية(FDA) لإجراء تجارب على سلامة هذه الجراحة وفعاليتها، على أمل توسيع نطاق استخدامها.

وقالت الصحيفة، لقد نجح فريق تدخل الجنين في مستشفى بوسطن للأطفال ومستشفى بريجهام والنساء في ابتكار إجراء آخر في الرحم قد يكون مؤثرًا للغاية، تم توثيق الجراحة في دراسة حالة نُشرت يوم الأربعاء في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

بعد ثلاثة أسابيع من الولادة، لم يكن الطفل بحاجة إلى أي مساعدة للقلب والأوعية الدموية كما لم تجد فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أي علامة على تدفق الدم غير الطبيعي في الدماغ.