شعبة الخضروات تتوقع استقرار الأسعار فى الأسواق بعد تحرك السولار

كتب إسلام سعيد

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه في الغرفة التجارية، أن تحريك أسعار السولار في مصر بقيمة جنيه واحد للتر لن يكون ذات تأثير كبير على تكلفة نقل الخضروات في الأسواق، خاصة أن المعروض المتاح من الحاصلات الزراعية المختلفة يجعل من اسعارها في متناول الجميع.

وأضاف في تصريحات خاصة أن الفترة الحالية تشهد توافر السلع الزراعية في نطاق واسع خاصة الشوادر ومنافذ البيع المباشر للجمهور والتي تقوم بها الغرف التجارية والمجتمع المدني، الأمر الذي يجعل الخضروات والفواكه في الفترة المقبلة بنفس وتيرة الأسعار الحالية مع مراعاة فترة عروة الموسم مثل التي تشهدها زراعة الطماطم والبطاطس.

وأوضح حاتم النجيب أن سعر الطماطم تراوح بين 3.5 و6 جنيهات والبطاطس ما بين 4 و5.5 جنيه و الكوسة بين 4 و7 جنيهات و الملوخية بين 2.5 إلى 5.5 جنيه و الثوم بين 5 و11 جنيها وسعر البصل بين 4 و9 جنيهات. سعر الفاصوليا الخضراء يتراوح ما بين 7 و 10 جنيهات ويتراوح الباذنجان البلدي والرومي بين 2.5 و4.5 جنيه.

وأوضح النجيب أن سعر الخيار البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات وتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيها والفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه ويتراوح سعر البامية بين 30 الي 40 جنيها ويتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 10 و20 جنيها.