أخبار مصر.. مدبولى ينقل تهنئة وتحيات الرئيس السيسى للملك تشارلز الثالث

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، فى حفل الاستقبال الذي استضافه الملك تشارلز الثالث، بقصر باكنجهام، لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين فى مراسم التتويج.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
مدبولى ينقل تهنئة وتحيات الرئيس السيسى للملك تشارلز الثالث
مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الكونغو فى ضحايا الفيضانات شرقى البلاد
وزير الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات فى 5 مدن جديدة
الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وطقس بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 28 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لتكون الأجواء مائلة للبرودة صباحا، مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائلة للبروده ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
التعليم: استقرار سيستم الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى
أكدت المدارس الثانوى، استقرار سيستم الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، فى أول يوم بالامتحانات الإلكترونية للفصل الدراسى الثانى، موضحة أن الطلاب استطاعوا الدخول على المنصة لأداء الامتحان.
التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالفا و564 حالة تعد
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم السبت، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي انطلقت في 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.
بث مباشر من أمام قصر باكنجهام قبيل انطلاق فعاليات تتويج الملك تشارلز
بيان سعودى أمريكى: بدء محادثات بين ممثلين عن الجيش السودانى وقوات الدعم بجدة
استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحام مخيم طولكرم
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل 2625 جنيها للجرام عيار 21
شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6 مايو 2023 تحرك نحو الصعود إلى مستويات 2625 جنيها للجرام مقابل 2590 جنيها في بعض جلسات التداول أمس الجمعة، ويسجل سعر الذهب في البورصة العالمية 2016 دولار بهبوط ملحوظ بعد بيانات توظيف قوية في أمريكا.
عيار 21 يسجل 2625 جنيها.
عيار 18 يسجل 2250 جنيها.
عيار 24 يسجل 3000 جنيهات.
الجنيه الذهب 21000 جنيه.
اتحاد الكرة: لا صحة لتحويل الشناوى ومعلول للجنة الانضباط بعد السوبر
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