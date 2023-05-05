"وحدة علاج اضطرابات النوم".. أحدث عيادة طبية مجانية بالشرقية.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

تعد مشكلة اضطرابات النوم، من الأشياء التى تؤثر على صحة الإنسان، وتسبب العديد من المضاعفات التى تصل لخطر الوفاة، وفى إطار سعى وزارة الصحة، لتطوير المنظومة الصحية وتوفير كافة أحدث العلاجات لكافة الأمراض، وفرت عيادات لعلاج اضطرابات النوم بعدد من المحافظات بينها محافظة الشرقية.

انتقل "اليوم السابع" إلى عيادة اضطرابات النوم، والكائنة بمستشفى الصدر بالزقازيق، فى البداية قال محمد عبد الهادى مدير المستشفى، أن الوحدة تخدم الشرقية ومدن القناة، وتؤدى الخدمة منذ أكثر من عام ونصف، نطبق أحدث أنظم فى التشخيص والعلاج، وهو وضع المريض على جهاز لمدة 12 ساعة والذى يشخص السبب فى المرض وبالتالى علاجه، لافتا أن المرض يصيب الأطفال والكبار.

وتوضح ريهام عبدة فنى تمريض من فريق العمل بالوحدة :" نستقبل المريض، بتحويل من الطبيب الإخصائى، نقوم بعمل ملف مكون من 7 ورقات، عبارة عن أسئلة حول السن والوزن والضغط وتاريخ مرضى، ساعات النوم، وغيرها التى تحدد من أجلها هل يعانى من اضطراب النوم أم لا."

وأضافت أنه فى حالة التشخيص، يحدد للمريض ميعادا لحضور للوحدة ويكون فى الثامنة مساء، يفحصه طبيب الاستقبال، تجرى له تحليلات منها غازات الدم الشريانى، وقياس الضغط والعلامات الحيوية بالجسم، لافتة إلى أنه ينام المريض على السرير ويوضع عليه جهاز قياس اضطرابات النوم، هو عبارة عن وصلات توضع على "البطن، الصدر، والأذان، الذقن"، وينام المريض لمدة 12 ساعة، خلال تلك الفترة يسجل الجهاز جميع الإشارات الصادرة من الجسم، من حركات العين والأنف والبطن والصدر والأصوات الصادرة من الجسم كالشخير، عدد ساعات النوم الكاملة والمتقطعة وغيرها.

وتابعت:" فى الثامنة صباحا، يقوم الطبيب الاستشارى المختص الدكتور هشام عبد الرحمن، بوضع جهاز على الكمبيوتر لترجمة الإشارات وتحدد سبب الاضطراب هل بسبب التنفس أو المخ إم مشكلات أخرى، حيث يشخص المرض إلى ثلاثة أنواع من المخ، أو الحلق بسبب اللحمية زائدة، أو خليط بين الإثنين، ويتم خضوع المريض إلى كورس علاجى ويتابع معانا."

وتابعت أن من أبرز الحالات التى جرى علاجها خلال الفترة الماضية، أحد السائقين أنه نام خلال فترة قيادة السيارة مما أدى لوقوع حادث، أو طفلة تنام لفترات طويلة جدا، لدرجة أنها تنام فى الحمام فى فترات النهار.



أحدث عيادة طبية مجانية بمديرية الصحة بالشرقية



أحدث عيادة طبية مجانية بمديرية الصحة بالشرقية



أحدث عيادة طبية مجانية بمديرية الصحة بالشرقية



أحدث عيادة طبية مجانية بمديرية الصحة بالشرقية