مصرع سيدة وإصابة 3 من أسرتها بالشرقية بسبب حريق فى "تشوينة قش"

استقبلت مستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية ، جثة سيدة و3 مصابين من أسرة واحدة مقيمين بعزبة الإصلاح، التابعة لقرية النخاس مركز الزقازيق، جراء حريق شب في تشوينة قش.

وأفاد فريق الطوارئ بالمستشفى، أنه تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وتبين أنهم يعانون من اخنتاقات بسبب أدخنة كثيفة ناتجة عن الحريق وحالاتهم مستقرة، فيما توفيت سيدة قبل وصولها المستشفي.

كان شب حريق ضخم بتشوينه قش في منزل سعيد عبدالباقي، بتعرض نجلته للوفاة وأصيب 3 أخرين من الأسرة.

ودفعت الأجهزة الأمنية، بسيارات الإطفاء والإسعاف، التي تمكنت من إخماد الحريق، وتم نقل المصابين الى مستشفى القنايات المركزي، لتلقي العلاج اللازم.