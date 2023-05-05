تموين الشرقية: توريد 217 ألف طن قمح للشون والصوامع منذ بداية الموسم

الشرقية- فتحية الديب

محصول القمح يعد المحصول الاستراتيجى الذى يحظى بالأولوية القصوى من الإهتمام والمتابعة لإرتباطه برغيف العيش، وتشهد صوامع وشون محافظة الشرقية توريد القمح من المزارعين منذ انطلاق موسم الحصاد.

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم توريد 217 ألف طن من محصول القمح لصوامع المحافظة، قبل أن تشير إلى وجود 58 موقعا تخزينيا، ما بين صوامع وشون حكومية متطورة، ومراكز تستخدم لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام بطاقة استيعابية تصل 850 ألف طن قمح. موزعة ما بين 30 ألف طن بمركز الحسينية وصان الحجر 60 ألف طن، و90 ألف طن بالصالحية الجديدة، و60 ألف طن بمدينة ههيا، و60 ألف طن بأبو حماد والقرين، و60 ألف طن بالعاشر من رمضان، و30 ألف طن بمدينة الزقازيق و50 ألف طن قطاع خاص بأبوحماد، بالإضافة إلى 30 ألف طن بأبو كبير



وأضافت أن الشرقية تحتل المركز الأول على محافظات مصر فى توريد القمح وباذن الله هذا العام سيتم التوريد بكميات أكبر من كل عام وتم التأكد من صلاحية مواقع التخزين المحددة لاستقبال الأقماح ومطابقتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريق صحيحة وسليمة مع التنبيه على ضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة وعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، مشددة على ضرورة التأكد من سلامة وتبخير الأجولة الجوت الخاصة بتخزين الأقماح قبل استخدامها وكذلك عدم وجود إصابة حشرية وتوافر كلاً من وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون و وسائل الحماية المدنية بالصوامع.



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القمح (2)



القمح (3)



