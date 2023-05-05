مستشفى الغردقة العام تجرى 120 عملية جراحية كبرى خلال أسبوع واحد.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، أن مستشفى الغردقة العام حققت إنجازا جديدا فى إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية الكبرى خلال أسبوع واحد، وذلك تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكدت المديرية فى بيان لها، أن تم اجراء 120 عملية جراحية كبرى خلال أسبوع يأتى ذلك ضمن خطه التطوير المستمرة لمستشفيات البحر الأحمر التى تم وضعها بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وارضاء المنتفعين.

وأوضح البيان أن إدارة المستشفيات بقيادة الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة رشا عادل مدير إدارة الطب العلاجى يتابعون بشكل دورى الأعمال والعمليات التى تجرى فى المستشفيات بطريقة دورية ومنظمة.

وأوضح أن ضمن العمليات التى تم إجراؤها داخل مستشفى الغردقة العام 2 جراحة مخ وأعصاب، وعملية جراحة قلب وصدر، وعملية جراحة وجه وفكين، و47 أنف وأذن، و14 جراحة عظام من بينهم 2 منظار ركبة، و10 جراحات عامة ومناظير، 4 جراحة تجميل، و41 نساء وتوليد.

وأجرى العمليات نخبة من جراحين قسم الجراحة العامة وجراحة التجميل وجراحة العظام والأنف والأذن والنساء والتخدير بالمستشفى وأساتذة بروتوكول جامعة الأزهر وجامعة الزقازيق من أساتذة جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر وجراحة الوجه والفكين والأنف والأذن والتخدير.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمجهودات الفريق الطبى والتمريض ووجه الشكر للدكتور جمال المغربى مدير مستشفى الغردقة العام وجميع العاملين بالمستشفى للمجهودات المبذولة، مؤكدا أن هناك تطوير دائم ومستمر للمنظومة الصحية بالبحر الأحمر وان جميع المستشفيات تلقى الدعم المناسب وانها شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية وشكر سيادته جهود جميع القائمين على تطوير العمل بمستشفى الغردقة العام.