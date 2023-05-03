اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 09:58 م
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إجراءات جديدة للحد من الحشرات الناقلة بكفر الشيخ

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:14 م
إجراءات جديدة للحد من الحشرات الناقلة بكفر الشيخ الدكتورة إلهام محمد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت إدارة ناقلات الأمراض التابعة للإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أماني القرش، عن فتح باب التعاقد مع المنشآت والمصالح الحكومية العامة والخاصة والقطاع العام والخاص "مستشفيات عامة وخاصة وعيادات خاصة ووحدات سكنية وهيئات حكومية وحدائق عامة وخاصة ومحلات تجارية وصيدليات"، فى إجراء جديد بمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض المعدية حفاظا على صحة المواطنين.

 

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الإدارة تحمل ترخيص من وزارة الصحة للقيام بأعمال مكافحة ورش البعوض والقوارض والحشرات، مؤكدة أن الهدف هو حماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كفر الشيخ بالسلام والأزدهار، والحفاظ على بيئة خالية من الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


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