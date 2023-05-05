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تحرير 2007 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 35 سيارة متهالكة

الجمعة، 05 مايو 2023 11:29 ص
تحرير 2007 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 35 سيارة متهالكة ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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شنت أجهزة الأمن حملات مروريه موسعة أسفرت عن تحرير2007 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 495 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، كما تم رفع عدد 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
 
وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.
 
وتشمل بنود خطط التامين الانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
 
وجاء بخطط التأمين على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشراقية والقيادية، لمتابعة سير الآداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
 
 

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