إزالة تعديات ضمن الموجة الـ21 ورفع 25 حالة إشغال بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم للمخالفين والمتعديين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ، فضلاً عن مواصلة أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والإشغالات، والمتابعة المستمرة لجهود تنظيم القوافل الطبية بالمراكز والمدن.

وفى هذا الإطار، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو منظومة المتغيرات المكانية من خلال رصد حالات التعدى بقرية الرمادى قبلى بمساحة 70م2، وقرية الكلح شرق بمساحة 20م2 ، وأيضاً قرية الحجز بحرى بمساحة 99م2.

ونظمت الوحدة المحلية، حملة مكبرة إستهدفت إزالة 25 حالة إشغال ، وتحرير المحاضر اللازمة ، بجانب مصادرة 10 عربات للبائعين المتعدين على الطريق العام ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة تنفيذ 4 قرارات إزالة لسدود على مخرات السيول ، بينما أشرفت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية على أعمال القافلة الطبية بمقر الوحدة الصحية بالمدينة والتى إستمرت على مدار يومين متتاليين شاملة كافة التخصصات الطبية لكل الفئات العمرية وسط إقبال كبير وملحوظ من الأهالى لتلقى الخدمة الطبية والعلاجية بالدرجة العالية المطلوبة .



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