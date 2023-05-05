إزاي تعرف الفرص الاستثمارية على بوابة هيئة المجتمعات العمرانية..فيديو

كتب أحمد حسن

ينشر" اليوم السابع" فيديو يوضح خطوات استعراض الفرص الاستثمارية على بوابة خدمات المستثمرين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لحجز الأراضي، وذلك فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأتاحت وزارة الإسكان، بوابة لخدمات المستثمرين، تعرض جميع الفرص الاستثمارية التي تتاح شهريًا بالمدن الجديدة، وستبدأ البوابة بعرض الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، مع قيام المستثمرين بالتقدم لحجز تلك الفرص إلكترونياً من خلال تلك البوابة.

وتبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعرض (25) قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، فى 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق – العبور الجديدة - أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).

يستمر إتاحة قطع الأراضي المذكورة للحجز حتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين 15 مايو الجارى، من خلال الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين "https://assign.newcities.gov.eg"; للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسجيل حساب المستثمر، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله، حيث يُعد البريد الرسمي لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، ولا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية، بعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة واستكمال ملء البيانات.