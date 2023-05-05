اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مايو 2023 05:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لو انت مستثمر وعايز أرض اعرف إزاي تدخل علي بوابة هيئة المجتمعات وترفع أوراقك

الجمعة، 05 مايو 2023 04:34 م
لو انت مستثمر وعايز أرض اعرف إزاي تدخل علي بوابة هيئة المجتمعات وترفع أوراقك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوابة خدمات المستثمرين، من خلال الرابط التالي "https://assign.newcities.gov.eg"، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن البوابة الجديدة.
 
1- ستتيح البوابة ستتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، وستعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية التي تتاح شهريًا بالمدن الجديدة.
 
2- ستبدأ البوابة بعرض الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، مع قيام المستثمرين بالتقدم لحجز تلك الفرص إلكترونياً من خلال تلك البوابة.
 
 3- طرح (25) قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، في 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق – العبور الجديدة - أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).
 
 4- يستمر إتاحة قطع الأراضي المذكورة للحجز حتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين 15 مايو الجاري.
 
5- يتم الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين "https://assign.newcities.gov.eg"; للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسجيل حساب المستثمر، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله، حيث يُعد البريد الرسمي لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر.
 
6- لا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية، بعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة واستكمال ملء البيانات.
 

بوابة خدمات المستثمرين

وزارة الاسكان

هيئة المجتمعات العمرانية

التحول الرقمى



الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان يعلن إطلاق بوابة خدمات المستثمرين.. وإتاحة 25 قطعة أرض خدمية

الجمعة، 05 مايو 2023 10:28 ص

10 معلومات عن تطوير خدمات المستثمرين فى هيئة التنمية الصناعية

الخميس، 13 أبريل 2023 02:00 ص

دفعة جديدة لرقمنة خدمات المستثمرين.. اقتصادية قناة السويس تعيد هندسة 60 خدمة أهمها تخصيص الأراضى وخدمات ما قبل التأسيس وتصاريح العمل للأجانب وفض المنازعات.. وموافقات المشاريع والموافقة البيئية وتسجيل الشركات

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:00 م

الإقرارات الضريبية الإلكترونية.. ندوة لمركز خدمات المستثمرين بالإسماعيلية

الثلاثاء، 21 مارس 2023 09:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة