مخاطر الجفاف على الجهاز البولى في الصيف وطرق الوقاية

كتبت ميرفت رشاد

الجفاف هو مشكلة شائعة تحدث عندما يفقد الجسم سوائل أكثر من الكمية التي يتناولها، يمكن أن تؤدي أشهر الصيف ، مع الحرارة الشديدة، إلى الجفاف ، والذي يمكن أن يكون له آثار كبيرة على صحة المسالك البولية، يلعب الجهاز البولي دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الجسم عن طريق تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من مجرى الدم ، عندما يصاب الجسم بالجفاف ، يمكن أن يختل هذا التوازن الدقيق ، مما يؤدي إلى مشاكل بولية مختلفة، وإليك الآثار الجانبية للجفاف، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

الآثار الجانبية للجفاف على صحة الجهاز البولي



1. حصوات الكلى

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تركيز البول ، مما قد يؤدي إلى تراكم المواد والمعادن غير المرغوب فيها في الجسم مما يؤدي إلى تكون حصوات الكلى، يمكن أن تسبب هذه الحصوات ألمًا شديدًا وتلفًا في المسالك البولية.

2. التهابات المسالك البولية (UTIs)



يمكن أن يزيد الجفاف من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية، عندما يصاب الجسم بالجفاف ، قد لا ينتج كمية كافية من البول لطرد البكتيريا من المسالك البولية ، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

3. مشاكل المثانة

عندما يصاب الجسم بالجفاف ، يتركز البول ، مما قد يؤدي إلى تهيج والتهاب المثانة، يمكن أن يؤدي هذا التهيج إلى مجموعة من الأعراض مثل تكرار التبول والإلحاح والألم أثناء التبول، يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من السوائل على مدار اليوم في منع مشاكل المثانة عن طريق الحفاظ على البول مخففًا وتقليل التهيج في المثانة.

4. مشاكل البروستاتا

يمكن أن يسبب الجفاف انخفاضًا في حجم البول ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في غدة البروستاتا، يمكن أن تتضخم غدة البروستاتا وتسبب مشاكل في تدفق البول.

5. الجفاف والحيض

يمكن أيضًا الشعور بالآثار الجانبية للجفاف أثناء الدورة الشهرية خلال فترة الحيض ، يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل ، لذلك من الضروري البقاء رطبًا لمنع الجفاف.

كيفية الوقاية من الجفاف والتعامل معه

اشرب الكثير من الماء:

استهلاك كمية كافية من الماء هو أفضل طريقة للوقاية من الجفاف. يحتاج المرء على الأقل لشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

تجنب الكافيين :

يمكن أن يؤدي الكافيين إلى الجفاف ، لذلك من الأفضل تجنبها خلال أشهر الصيف.

تناول الأطعمة الغنية بالمياه:

تحتوي الأطعمة مثل البطيخ والخيار والطماطم على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تساعد في منع الجفاف.

معالجة الجفاف:

أفضل طريقة للسيطرة على الجفاف هي إعادة ترطيب الجسم، شرب الكثير من السوائل ، وخاصة الماء ، يمكن أن يساعد في تعويض السوائل المفقودة.

استبدال الإلكتروليت:

في الحالات التي يكون فيها الجفاف شديدًا ، يمكن أن تساعد المشروبات البديلة للإلكتروليت في تعويض الإلكتروليتات المفقودة.