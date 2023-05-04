8 معلومات عن السوق الحضرى الجديد بسوهاج بعد افتتاحه للجمهور .. صور

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أعمال تطوير مستمرة من خلال إزالة الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية تساعد بشكل كبير فى تجميع الباعة الجائلين تحت مظلة واحدة للحد من انتشارهم فى الشوارع الأمر الذى يؤدى إلى حدوث تكدسات مرورية كبيرة.

وفى هذا السياق قامت محافظة سوهاج بإنشاء وافتتاح سوق مدينة ناصر الحضرى لخدمة الباعة وخدمة الجمهور السوق تم تصميمه بشكل حضارى يخدم الجميع حيث قام المحافظ بافتتاح السوق واليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية أبرز النقاط عن السوق تعرف عليها.

1 – السوق الحضرى الجديد يقع بمدينة ناصر.

2 – السوق الحضرى الجديد يضم 114 بائكه داخلية مختلفة المساحات.

3 – السوق الحضرى الجديد يوجد به 74 بائكه خارجية.

4 – التكلفه الإجمالية لإنشاء السوق بلغت 15 مليون و933 جنيه.

5 – المشروع يأتى ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

6 – السوق الحضرى يخدم 500 ألف نسمه من أهالى محافظة سوهاج.

7 – السوق الحضرى الجديد يساهم فى منع إنشار الباعة الجائلين.

8 – السوق الحضرى الجديد يساهم بشكل كبير فى ظهور مدينة سوهاج بشكل حضارى لائق.