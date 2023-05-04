52 رحلة بالون طائر تحلق فى سماء الأقصر اليوم .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تحليق 52 رحلة بالون طائر فى سماء البر الغربي، وأقلت على متنها أكثر من 1450 سائحا، وذلك وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية، وتحت إشراف العميد عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ومن جانبه صرح خالد سليمان أحد مشرفى البالون بالأقصر، أن 52 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1450 سائحاً من دول العالم المختلفة حلقت فى سماء غرب الأقصر اليوم، وسط حالة من الإقبال المميزة من الأفواج السياحية على رحلات البالون الطائر، موضحاً أنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

ويضيف خالد سليمان لـ"اليوم السابع"، إنه عبر البالون الطائر يحلق سياح العالم فى الرحلات فى إرتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم للاستمتاع بسحر المشهد من السماء للغيوم والطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، حيث تضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكب.

وتعتبر رحلات البالون غرب الأقصر، من أهم رحلات المغامرة والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، مشدداً على أنه يعمل البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي، حيث أنه تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.



الأقصر تشهد خروج 52 رحلة بالون طائر تقل 1450 سائح



البالون الطائر يقلع من غرب الأقصر



خروج رحلات البالون فى سماء الأقصر









