يبدأ بموكب ملكى .. تليجراف تكشف أجندة حفل تتويج الملك تشارلز

كتبت: نهال أبو السعود

نشرت صحيفة التليجراف البريطانية ملخصا لمراسم حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، المقرر أن تتم في كنيسة وستمنستر بعد غد السبت 6 مايو، ومن القرر أيضا إقامة احتفالات عقب التتويج، حيث سيتم تشجيع الجمهور على المشاركة ، إلى جانب إقامة حفلة بمناسبة التتويج في قلعة وندسور ستضم نجوما عالميين.

أجندة الحدث الكبير، تبدأ في الساعة السادسة صباحا من يوم السبت القادم بمشاهدات تبث عن طريق الموكب الذي سيسلكه الملك والملكة، حيث سيسمح للجمهور بدخول مناطق مشاهدة الموكب في ذلك الوقت، ثم يبدأ ضيوف كنيسة وستمنستر بالعبور من نقاط التفتيش الأمنية بحدائق برج فيكتوريا على الطرف الجنوبي الغربي من قصر وستمنستر.

وتبدأ جماعة المصلين بالجلوس داخل الكنيسة في تمام الساعة التاسعة صباحا، وبعد ذلك يبدأ رؤساء الولايات وأسر العائلات الملكية الأجنبية وأفراد العائلة المالكة البريطانية وممثلو الحكومات في الخارج ووزراء الحكومة البريطانية والوزراء الأجانب ورؤساء الوزراء السابقون في الوصول.

ويستعد سلاح الفرسان عقب ذلك بالتأهب لوصول موكب الملك، حيث يبدأ موكب الملك تشارلز الثالث في التحرك، في تمام الساعة العاشرة وعشرين دقيقة صباحا، من قصر باكنجهام إلى كنيسة وستمنستر.

ويصل موكب الملك والملكة في حوالي الساعة العاشرة و53 دقيقة، ثم سيقف الملك بجانب كرسي التتويج، بحيث يكون ظاهرا أمام الناس من جميع جوانب الكنيسة.

ثم يسلم رئيس الأساقفة القسم إلى الملك، حيث يقسم الملك أن يحكم جميع دوله وأقاليمه وفقا للقوانين والأعراف، وأن ينفذ القانون والعدالة برحمة، ويحافظ على الديانة البروتستانتية الإصلاحية وكنيسة إنجلترا.

وينتقل الملك بعد ذلك إلى كرسي التتويج، وهو الجزء الأكثر قداسة في الاحتفال، حيث يتم تتويجه، وجدير بالذكر أن تشارلز الثالث سيكون سابع ملك يرتدي ذلك التاج، وكانت الملكة إليزابيث الثانية آخر من ارتداه خلال مراسم تتويجها في عام 1953