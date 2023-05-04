اليوم السابع
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وزير الزراعة ينعى وفاة الدكتور محمد إسماعيل فى حادث أتوبيس الخارجة أسيوط

الخميس، 04 مايو 2023 01:59 م
وزير الزراعة ينعى وفاة الدكتور محمد إسماعيل فى حادث أتوبيس الخارجة أسيوط السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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ينعى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد اسماعيل بالإدارة العامة للتفتيش على المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والذى وافته المنية فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق أسيوط الخارجة صباح اليوم خلال توجه فى مهمة عمل رسمية للتفتيش على اللحوم فى محافظة الوادى الجديد.

 

و أسفر الحادث أيضا عن إصابة الدكتور طارق عبدالمنعم مدير عام المجازر والدكتور سيد بلال بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ونقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

 

ووجه القصير بتقديم كل الدعم لأسرة الفقيد متمنيا لهم الصبر على مصابهم الأليم داعيا المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وكلف وزير الزراعة بتقديم كل الدعم للزميلين المصابين متمنيا لهما الشفاء العاجل.


وزير الزراعة

الخدمات البيطرية

اسيوط

حادث الوادى الجديد



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