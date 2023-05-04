اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 10:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يشيد بتضحيات القوات المسلحة والشرطة فى الحرب ضد الإرهاب

الخميس، 04 مايو 2023 09:38 ص
وزير الخارجية يشيد بتضحيات القوات المسلحة والشرطة فى الحرب ضد الإرهاب منتدى مكافحة الارهاب
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالمساهمات المغربية والكندية خلال رئاستهما للمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، مشيرا إلى معاناة بعض الدول من الإرهاب نتيجة بعض الأزمات التي أثرت بشكل خاص على الدول النامية، موضحا أن هناك جهود من المجتمع الدولي لمكافحة التنظيمات الارهابية ، لافتا إلى تصاعد حدة الجرائم التي تستهدف عدد من الدول في ظل انتشار مقاتلين أجانب، موضحا أن عدد كبير من الضحايا سقوط نتيجة الجرائم الارهابية التي ترتكبها تنظيمات متطرفة وارهابية. 
 
اوضح وزير الخارجية خلال كلمته في المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب ان الجماعات الارهابية توظف التكنولوجيا لارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرا للجهود المصرية الكبيرة في مكافحة الارهاب بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة، مشيرا للمقاربة المصرية الشاملة في مكافحة الارهاب والتطرف في ظل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني في إطار مكافحة الإرهاب. 
 
وتطرق وزير الخارجية إلى الرئاسة المشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب خلال هذه الدورة، موضحا أن مصر لن تدخر جهدا في التعاون مع شركائها في الاتحاد الاوروبي سعيا لتطوير المنتدى وتعزيز دوره واهدافه.
 
 

منتدى مكافحة الارهاب

سامح شكري

الخارجية المصرية

اخبار مصر

الاتحاد الاوروبي



الموضوعات المتعلقة

مباحثات مصرية – أمريكية بين وزير الخارجية ورئيس الكونجرس في القاهرة.. شكرى يستعرض جهود مصر لتعزيز الأمن والسلام والرخاء بالمنطقة.. يثمن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.. ويؤكد التطلع لتوسيع آفاقه

الأربعاء، 03 مايو 2023 04:00 م

مصر تتسلم اليوم رسميا الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب.. الرئاسة المصرية – الأوروبية تتويج للجهود المصرية الناجحة فى مكافحة التطرف.. ومحاربة الفكر التكفيرى فى أفريقيا أبرز التحديات

الخميس، 04 مايو 2023 03:22 ص

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممى مسار تسوية الأزمة السورية

الأربعاء، 03 مايو 2023 05:55 م

مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية رواندا فى ضحايا الفيضانات

الخميس، 04 مايو 2023 09:34 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة