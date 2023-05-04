وزير الخارجية يشيد بتضحيات القوات المسلحة والشرطة فى الحرب ضد الإرهاب

كتب أحمد جمعة

أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالمساهمات المغربية والكندية خلال رئاستهما للمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، مشيرا إلى معاناة بعض الدول من الإرهاب نتيجة بعض الأزمات التي أثرت بشكل خاص على الدول النامية، موضحا أن هناك جهود من المجتمع الدولي لمكافحة التنظيمات الارهابية ، لافتا إلى تصاعد حدة الجرائم التي تستهدف عدد من الدول في ظل انتشار مقاتلين أجانب، موضحا أن عدد كبير من الضحايا سقوط نتيجة الجرائم الارهابية التي ترتكبها تنظيمات متطرفة وارهابية.

اوضح وزير الخارجية خلال كلمته في المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب ان الجماعات الارهابية توظف التكنولوجيا لارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرا للجهود المصرية الكبيرة في مكافحة الارهاب بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة، مشيرا للمقاربة المصرية الشاملة في مكافحة الارهاب والتطرف في ظل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني في إطار مكافحة الإرهاب.

وتطرق وزير الخارجية إلى الرئاسة المشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب خلال هذه الدورة، موضحا أن مصر لن تدخر جهدا في التعاون مع شركائها في الاتحاد الاوروبي سعيا لتطوير المنتدى وتعزيز دوره واهدافه.