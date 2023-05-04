وأكد الأمير فيصل بن فرحان - خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - على استمرار بلاده في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها.



كما استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.