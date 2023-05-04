اليوم السابع
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نقيب العلاج الطبيعى: تطوير التعليم وتعديل قانون النقابة أبرز محاور رؤيتنا بالحوار الوطنى

الخميس، 04 مايو 2023 04:03 م
نقيب العلاج الطبيعى: تطوير التعليم وتعديل قانون النقابة أبرز محاور رؤيتنا بالحوار الوطنى الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، إنه على مدار شهور عكفت النقابة ضمن مشاركتها بفعاليات الحوار الوطنى، بعقد جلسات ولقاءات مستمرة وموسعة مع نقابات أخرى لوضع رؤيـة ومطالب النقابـة العامة للعلاج الطبيعى الاستراتيجية بمقترحات مهنية وطنية متضمنه المطالب الملحة والهامة والمحورية للتأكيـد علـى الثوابت والمطالب المهنية ومنها:

 

1إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتدريب بمجالات العلاج الطبيعي والعمل على رفع قيمته وجودته لتظل المهنة جاذبه بالداخل والخارج ووقاية وحماية من حالتي البطالة الركود مستقبلاً.

 

2- طرح تعديل بعض مواد قانوني مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقـم السـنة1985 بمـا يتـماشـى ويحـاك بالعالم وقانون 209 لسنة 1994 بغرض تعظيم الموارد وتحسين الاوضاع الاجتماعية والإدارية للعلاج الطبيعي وزيادة المعاشات وكافة الخدمات التي تخدم اعضاء الجمعية العمومية وتغليظ العقوبات الجنائية على الأدعياء والدخلاء.

 

3التأكيـد علـى الشراكات الأجنبية للتعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية للارتقاء بمستوى الطالب ليكـون مـتـمـيـزا ومـنـفـردا عـن نظرائه وأقرانه بالدول الاخرى وتحرص الدولة بجميع مؤسساتها على التعاون المثمر البناء مع النقابة العامة للعلاج الطبيعى حيث تمثل بيت خبرة والاستشاري الأول لما تملكه من خبرات مهنية عالية المستوى دعـمـا وعـونـا للمسيرة المتجددة المستمرة نحو آفاق المستقبل وجمهورية جديده حقيقية تتابهى بها الامم استكمالا وامتدادا للحضارة المصرية.


نقابة العلاج الطبيعى

الحوار الوطنى

نقيب العلاج الطبيعى

سامى سعد



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