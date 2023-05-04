نائب محافظ القليوبية يتفقد مراكز تجميع وتصنيع الألبان

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى، وممثلى مديريات الصحة والزراعة، ونائب رئيس مدينة قليوب، عددا من مراكز ونقاط تجميع وتصنيع الألبان بميت حلفا وكوم أشفين، وذلك بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد نائب المحافظ، خلال الجولة على متابعة المحافظ المستمرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان على مستوى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان والتى تستهدف تطوير 900 مركز على مستوى الجمهورية، لتصبح مراكز متطورة ذات مواصفات قياسية عالمية.

ووجه نائب المحافظ، أصحاب المراكز بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر لمواكبة أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى عمليتى الجمع والتصنيع لضمان تقديم أعلى جودة ممكنة للمستهلك.