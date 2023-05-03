اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مايو 2023 03:54 م
أكرم القصاص
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ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:40 م
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط ، فى بيان، استقبال 13 سفينة، ومغادرة 11 سفينة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( FLEX VIGILANT ) والتى ترفع علم جزر مارشال و يبلغ طولها 297 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 49476 طن تشمل : 5280 طن مولاس و 20792 طن يوريا و 390 طن بصل و 11033 طن كلينكر و 11981 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57029 طن تشمل :  3901 طن حديد و 3775 طن ابلاكاش و 10443 طن خردة و 2110 زيت طعام و 26800 طن ذرة و 10000 طن قمح  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 390 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 811 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 655 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 175274 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118029 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2711 طن قمح متجهين إلى شبرا و كفر الشيخ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم  قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4602 شاحنة .


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