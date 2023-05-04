"مياه الإسكندرية" تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء خلال شهر مايو

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية ، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال شهر مايو، وذلك فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى الأماكن التالية:

سيارة شرق :

أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر

من 9 صباحا ل 8 مساء

سيارة وسط :

المنشية - أمام فندق آمون

من 9 صباحا لـ 3 عصرا

بشاير الخير3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي

من 3.30 عصرا لـ 8 مساء

سيارة غرب :

مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان

من 10 صباحا لـ 3.30 عصرا

أمام فرع شركة المياه بالبيطاش

من 4 عصرا لـ 9 مساء

يوم الجمعة من 2 ظهرا لـ 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

كما تقدم الشركة جميع خدماتها خلال تواجد سيارت خدمة العملاء ومنها "التعاقد على العدادات _ استقبال شكاوي دفع فواتير _ شحن كروت العدادات مسبقه الدفع الإستعلام عن الفواتير _ دفع الفواتير".