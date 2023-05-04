اليوم السابع
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"مياه الإسكندرية" تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء خلال شهر مايو

الخميس، 04 مايو 2023 07:18 م
"مياه الإسكندرية" تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء خلال شهر مايو مياه الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال شهر مايو، وذلك  فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى الأماكن التالية:
 

سيارة شرق :

أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر 
من 9 صباحا ل 8 مساء 
 

سيارة وسط :

المنشية - أمام فندق آمون 
من 9 صباحا لـ 3 عصرا
بشاير الخير3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي 
من 3.30 عصرا لـ 8 مساء 

سيارة غرب :

مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان 
من 10 صباحا لـ 3.30 عصرا 
أمام فرع شركة المياه بالبيطاش 
من 4 عصرا لـ 9 مساء
يوم الجمعة من 2 ظهرا لـ 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات 
 
للتواصل سيارة شرق 01275918005
 
للتواصل سيارة وسط 01275918001
 
للتواصل سيارة غرب 01275918003
 
كما تقدم الشركة جميع خدماتها خلال تواجد سيارت خدمة العملاء ومنها "التعاقد على العدادات _ استقبال شكاوي دفع فواتير _ شحن كروت العدادات مسبقه الدفع الإستعلام عن الفواتير _ دفع الفواتير". 
 
 
 

الاسكندرية

مياه الشرب

خدمات شركة المياه

احياء الاسكندرية



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