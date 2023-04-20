مياه الإسكندرية توفر منافذ لخدمة العملاء خلال عيد الفطر.. اعرف مواعيدها وأماكنها

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تقديم خدماتها أثناء عطلة عيد الفطر المبارك ، وذلك بمنافذ خدمة العملاء الداخليه والخارجيه والمتنقلة ، لتوفير خدمات الشركة و شحن كروت المياه للمواطن السكندرى خلال العطلات الرسمية من خلال المنافذ المختلفة و بياناتها كالتالى :

المنافذ الخارجية المتاحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك:

1.منفذ سيدى بشر 2

2.منفذ الإبراهيمية 2

3.منفذ بشاير الخير

4.منفذ العامرية 2

5.منفذ نادى أصحاب الجياد

6. منفذ جرين بلازا

7.منفذ النزهه 2

8. منفذ رشدى

وذلك أيام (الخميس و الأحد و الاثنين و الثلاثاء ) من الساعة 10 ص وحتى الساعة 4 م .

المنافذ المتنقلة المتاحة خلال عطل عيد الفطر المبارك وهى :

1.منفذ متنقل غرب

2. منفذ متنقل شرق

3.منفذ متنقل وسط

وذلك أيام (الخميس و الأحد , و الإثنين و الثلاثاء ) من الساعة 11 ص و حتى الساعة 5 م .

المنافذ الداخلية المتاحة خلال عطلة عيد الفطر المبارك وهى :

1.منفذ فرع أبوقير

2.منفذ فرع المندرة

3. منفذ فرع سيدى بشر

4. منفذ فرع السيوف

5. منفذ فرع الرمل

6.منفذ فرع الابراهيمية

7.منفذ فرع محرم بك

8.منفذ فرع النزهه

9.منفذ فرع القبارى

10.منفذ فرع العجمى و الساحل

11.منفذ فرع 6 أكتوبر

12.منفذ فرع العامرية

13.منفذ فرع مريوط

14.منفذ فرع النوبارية

وذلك أيام (الخميس و الأحد و الاثنين و الثلاثاء )