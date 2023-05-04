اليوم السابع
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مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ببنى سويف

الخميس، 04 مايو 2023 06:00 م
مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ببنى سويف امتحانات - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تنطلق السبت امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2022/2023، لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوى العام يعقبها امتحانات الشهادة الإعدادية، وتنتهى 24 من نفس الشهر، لتبدأ بعدها امتحانات متخلفى الدور الأول للشهادة الإعدادية فى الفترة من 25 إلى 31 مايو.
 
قال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى تبدأ يوم 6 مايو وتستمر حتى 15 مايو، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم 7 مايو وحتى 16 مايو، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى فى الفترة من 10 إلى 15 مايو 2023، وأولى وثانية إعدادى " مكفوفين " فى الفترة من 10 إلى 16 مايو، فيما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي" عام ومهنى ومكفوفين ونور أمل " يوم 18 مايو وتنتهى 24 من نفس الشهر.
 
فى حين تبدأ امتحانات الصفين الأول الثانوى العام فى الفترة من 13 إلى 22 مايو 2023، وتبدأ امتحانات الصف الثانى الثانوى العام فى الفترة من 14 إلى 23 مايو المقبل، مؤكدا بأنه تم مراعاة الإمكانيات المتاحة لجميع المدارس عند وضع جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.
 
 أكد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لخروج امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل المطلوب والتى تنطلق يوم 18 مايو الجارى وذلك باختبار افضل رؤساء اللجان والمراقبين الأول وتنفيذ حقيبة تدريبية لهم حول أعمال الامتحانات، وفيما يتعلق بامتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى العام، فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع موجهى عموم المواد الدراسية لإنشاء بنك الاسئلة للامتحان الاليكترونى وكذلك الأسئلة المقالية.

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