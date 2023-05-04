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الخميس، 04 مايو 2023 02:20 م
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مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادثين متفرقين بالمنيا

الخميس، 04 مايو 2023 02:08 م
مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادثين متفرقين بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب شخصين آخرين فى حريق داخل منزل بقرية حماضة التابعة لمركز بنى مزار فى المنيا، بسبب ماس كهربائى.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد اندلاع حريق هائل داخل منزل بقرية حماضة التابعة لمركز بنى مزار فى المنيا، بسبب ماس كهربائى.

 

وأسفر الحريق عن مصرع " م - م - ع " 6 سنوات "، طالب وإصابة شخصين آخرين. 

 

تم نقل المصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل للعلاج، والتحفظ على جثة المتوفى والمنزل تحت تصرف النيابة العامة.

 

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بالطريق الدائرى أمام مدخل قرية طهنشا بمركز المنيا.

 

أسفر الحادث عن مصرع كلا من محمد د ريان عبد السند، 22 سنة، عامل، وضاحى محمد محمد، 44 سنة، مقيمان بقرية طوخ بمركز المنيا.

 

تم نقل الجثتين إلى مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرر محضر بالواقعة والتحفظ على المركبتين.


مديرية الامن

وزارة الداخلية

حوادث

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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