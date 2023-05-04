اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 08:28 م
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مصرع طفل أسفل عجلات مقطورة محملة بالحديد قبل ساعات من زفاف شقيقته بالغربية

الخميس، 04 مايو 2023 08:23 م
مصرع طفل أسفل عجلات مقطورة محملة بالحديد قبل ساعات من زفاف شقيقته بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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خيم الحزن على قرية شقرف مركز طنطا، حزنا على وفاة طفل يدعي" احمد.ش.خ" 12 سنة أسفل عجلات مقطورة محملة بالحديد، قبل ساعات من حفل زفاف شقيقته بالقرية، وتم نقله للمستشفي في محاولة لإسعافه ألا أنه فارق الحياة.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي بوصول المجني عليه جثة هامدة، وبالفحص تبين أن الطفل لقي حتفه أسفل عجلات مقطورة محملة بالحديد أثناء لهوه أمام منزله بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وكشف الجيران أن الطفل كان يلعب أمام المنزل ولقي حتفه متأثرا باصابته، موضحين أن أسرة المجني عليه كانت تستعد لحفل زفاف شقيقته اليوم وتحول الفرح لمأتم حزنا على فراق الطفل.

محافظة الغربية

قرية شقرف

طنطا

اخبار الحوادث

حفل زفاف



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